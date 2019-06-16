اتحاد الغرف السياحية: قدمنا ورقة عمل لرئيس الوزراء بالتحديات التي تواجه القطاع

الضرائب المفروضة على الطيران العارض ومبنى الشيخ زايد وزيادة تنافسية القطاع أهم التحديات.

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه تم مناقشة عدة نقاط مع رئيس محلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أبرزها التحديات المتعلقة بمبنى الشيخ زايد و الضرائب المفروضة بخصوص الطيران العارض، مشيرًا إلى تقديم ورقة عمل لوضع رؤية الاتحاد لحل هذه التحديات.



وأكد الوصيف خلال لقاء مع محرري الملف السياحي، أن اللقاء مع رئيس الوزراء، بمثابة اجتماع تحضيري لطرح رؤية القطاع أبرزها زيادة تنافسية المقاصد السياحية ورفع كفاءة المنتج السياحي والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري.



وأضاف: "لدينا استراتيجية كاملة بالتنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بملف التدريب، ولدينا منحة من الاتحاد الأوروبي يصل عدد المتدربين بها إلى ٣٦ ألف في السنة"، مشيرًا إلى أن غرفة الفنادق ستقوم بتدريب ٢٠ ألف متدرب سنويًا".



وفيما يتعلق بملف الضرائب المفروضة، قال الوصيف، إن الاتحاد المصري للغرف السياحية ومستشارى الضرائب أوضحوا أنه لا يستحق استقطاع الضريبة المقررة بـ٢٥% المفروضة على القطاع، معقبًا: "عرضنا مذكرة على رئيس الوزراء للبت في ذلك بالتنسيق مع وزيرة السياحة لإيجاد حلول مناسبة لها".