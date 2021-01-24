القبض علي مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز دشنا وفني تنظيم قرية فاو

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أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مباحث الأموال العامة ألقت القبض علي مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وفني التنظيم بقرية فاو قبلي لإصدارهما تراخيص بناء لأحد المواطنين متعدي علي أملاك الري بترعة الكلابية بالصبريات قرية فاو قبلي بالمخالفة للقانون.

وأضاف المحافظ أنه تم إلغاء ترخيص البناء الصادر للمواطن المذكور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المبانى المخالفة.

وشدد المحافظ علي أنه لاتهاون مع الفساد المالي والإداري مشيرا الي أنه يتم التصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على أملاك الدولة والمال العام.