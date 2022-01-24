مؤتمر الأساقفة الألمان يرحب بكشف 125 موظفا كنسيا عن مثليتهم الجنسية

رحب مؤتمر الأساقفة الألمان بكشف 125 موظفا في الكنيسة عن مثليتهم الجنسية.

وعلى هامش مشاورات للمجلس الدائم لمؤتمر الأساقفة في فورتسبورج، قال هيلموت ديزر أسقف مدينة آخن اليوم الاثنين:" أود أن أرحب بهذا باسم مؤتمر الأساقفة الألمان كإشارة على أننا نعمل على ضرورة أن ينشأ و يسود مثل هذا المناخ للتحرر من الخوف داخل كنيستنا".

وأضاف أنه لا ينبغي التمييز ضد أي شخص أو الحط من قيمته بسبب ميله الجنسي أو بسبب هويته الجنسية، فكلاهما جزء من الشخصية الفردية " ونحن لدينا صورة عن الإنسان تقول لنا إن الشخص محبوب بالضرورة من الرب".

يذكر أن مبادرة " من أجل كنيسة بلا خوف" تطالب بعدة أمور من بينها تعديل قانون العمل الكاثوليكي بحيث لا يضطر موظفو الكنيسة الذين يعيشون في شراكة مثلية إلى الخوف على وظائفهم بسبب ميولهم الجنسية.