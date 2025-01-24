الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق. وهذه الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية السعودي إلى دمشق منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية الجديدة للمرحلة المقبلة، بحسب قناة "الحدث" الإخبارية.

وكانت آخر زيارة للوزير السعودي إلى دمشق في 18 أبريل 2023، حيث التقى فيها الرئيس بشار الأسد.

وأعربت السلطات السورية الجديدة عن رغبتها بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية التي زارها وزير الخارجية أسعد الشيباني مطلع يناير الجاري في أول زيارة خارجية له.

وتأمل الإدارة الجديدة الحصول على دعم المملكة في إعمار سوريا التي دُمّر اقتصادها وبنيتها التحتية بفعل نزاع دام أكثر من 13 عاما.

وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.