تنتظر صالات العرض المصرية مجموعة من الأفلام المتنوعة، بين الكوميدي والدراما المثيرة لقضايا جدلية وصراعات الأبطال الخارقين ورحلاتهم عبر الزمن، مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس أعلن بشكل مؤكد عن ثلاث أفلام قادمة في السينما تستهدف شرائح مختلفة من الجمهور وأذواقهم.

الافتتاح مع الكوميديا

في نهاية شهر يوليو يعود هشام ماجد إلى صالات السينما مرة أخرى، بعد شهور من عرض فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة في موسم عيد الفطر، حيث يعرض أحدث أفلامه الكوميدية إكس مراتي، ضمن موسم أفلام صيف 2024.

يشارك في بطولة الفيلم هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، ومحمد أوتاكا، ومصطفى غريب، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج معتز التوني.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي قائم على المفارقات بين الأبطال الثلاثة، وتنبع المفارقات من اختلافاتهم الجثمانية والبيئية، حيث يقع طبيب نفسي –هشام ماجد- في مواجهة مع مجرم –محمد ممدوح- والعامل المشترك والسبب في هذا الصراع الزوجة سحر –أمينة خليل- حيث يكتشف الطبيب أن زوجته كانت طليقته المجرم، الذي يبحث عنها بشكل جنوني لكي يرى ابنه.

والفيلم أول تعاون يجمع بين محمد ممدوح وهشام ماجد، وممدوح اعتاد الظهور في أعمال درامية اجتماعية تبتعد عن الكوميديا مع قليل من الظهور كضيف شرف في أفلام كوميدية قليلة، وقد صرح ممدوح أنه كان يتمنى العمل مع ماجد منذ فترة.

سينما مثيرة للجدل

أما في منتصف شهر أغسطس، الجمهور على موعد مع فيلم من تأليف إبراهيم عيسى، والذي دائماً تكون أفلامه مثيرة للنقاشات والاختلافات، وبعض الأصوات التي تطالب بوقف العرض، والفيلم الجديد بعنوان الملحد، من إخراج محمد جمال العدل.

بعد انتظار دام سنوات، تقرر أخيراً الإعلان عن موعد عرض فيلم الملحد، في 14 أغسطس القادم، حيث أعلن صناعه عبر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وقال مخرج الفيلم محمد جمال العدل، أن الموافقة على عرض الفيلم، أتت بعد "شد وجذب، ومعاناة لمدة 3 سنين"، وذلك في منشور على صفحته الشخصية عبر فيسبوك.

ويضم الفيلم مجموعة من الأبطال، من بينهم: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد، ووفقاً للإعلان الترويجي للفيلم يقدم حاتم شخصية شاب قرر الإلحاد ويقع في مواجهة شرسة مع والده المتطرف –محمود حميدة- وبينما يقرر الأخير إقامة الحد عليه وقتله يستمر الابن في آراءه ويحتد الصراع.

مغامرات ديدبول وولفرين

تبدأ السينمات المصرية في استقبال فيلم Deadpool & Wolverine قريباً، الذي يعيد نجوم هوليوود هيو جاكمان وريان رينولدز إلى واجهة الأفيشات سوياً، ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في صالات السينما العالمية خلال نهاية شهر يوليو الجاري.

ويعد فيلم DEADPOOL & WOLVERINE، أحد أكثر الأفلام انتظارا للطرح خلال عام ٢٠٢٤، بسبب عودة شخصية ولفرين، لعالم مارفل، بعد أن تم إعلان وفاتها في فيلم Logan، الذي طرح عام ٢٠١٧، وحقق نجاحا كبيرا.

يحظى الفيلم باهتمام كبير من محبي سلاسل مارفل للأبطال الخارقين، على سبيل المثال يُظهر فيلم "Deadpool and Wolverine" اتجاهًا جيدًا في الحجز المسبق حيث تتوقع صحيفة إنديا توداي أن يشهد الفيلم أحد أكبر الافتتاحات لفيلم هوليوود في الهند، فقد تم بيع حتى الآن 100 ألف تذكرة.