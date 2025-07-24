ضبط 5 متهمين في مشاجرة مسلحة نشبت بين عائلتين خلال حفل زفاف بقنا

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، كردونًا أمنيًّا واسع النطاق داخل قرية الفاوية التابعة لمركز دشنا، وذلك عقب المشاجرة المسلحة التي كانت بين عائلتين مساء الثلاثاء، وأسفرت عن مصرع 4 أشخاص، بسبب خلاف نشب خلال حفل زفاف.

وشيع أهالي القرية، فجر اليوم الخميس، جثامين الضحايا الأربع (اثنان من كل طرف)، وسط أجواء من الحزن والصدمة، وذلك بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي والتصاريح اللازمة للدفن.

ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد من التشكيلات الأمنية وقوات الأمن المركزي داخل قرية الفاوية، لمنع تجدد أي اشتباكات جديدة قد تحدث بين أفراد العائلتين.

وكانت البداية عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين عائلتين داخل القرية، تطورت إثر مشادة في حفل زفاف إلى تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وأسفرت الواقعة عن مقتل كل من: "محمد.م، 33 عامًا، وحمادة.ك، 32 عامًا، من قرية الفاوية، وأبو الحسن.م، 32 عامًا، وشخص آخر من قرية السمطا".

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، فيما انتقلت قوات الأمن على الفور إلى موقع الحادث، ونجحت في السيطرة على الوضع واحتواء التوتر.

وأكد مصدر أمني، لـ"الشروق"، أنه تم القبض على 5 متهمين حتى الآن من طرفي المشاجرة، وجارٍ استجوابهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها لضبط باقي العناصر المتورطة.

وتسود حالة من الترقب والحذر بين الأهالي داخل القرية، في ظل التواجد الأمني المكثف، خشية تجدد الاشتباكات، بينما ناشد كبار ورموز العائلات بالقرية والقرى المجاورة، أفراد العائلتين احتواء الأزمة وتهدئة النفوس والاحتكام إلى صوت العقل.