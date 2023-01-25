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فولفسبورج يتعاقد مع الفرنسي نيكولاس كوزا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 7:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 7:46 م

أعلن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع نيكولاس كوزا، مدافع فريق مونبلييه الفرنسي حتى يونيو 2027.

وسجل اللاعب الفرنسي /24 عامًا/ ظهوره الأول في دوري الدرجة الأولى ببلاده عام 2017، وخاض 99 مباراة في المسابقة، أحرز خلالها 5 أهداف مع مونبيلييه، علما بأنه قام بتمثيل جميع المنتخبات الوطنية للشباب في فرنسا.

وصرح مارسيل شايفر، المدير الرياضي لفولفسبورج "نيكولا لاعب أحرز تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة. لديه فهم تكتيكي أساسي جيد ومعروف بتقديم كرة قدم عالية الجودة، بشكل ثابت رغم صغر سنه".


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