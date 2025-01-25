صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول بعد هدفه في إيبسويتش تاون

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي رقمًا قياسيًا جديدًا مع الريدز، بعد تسجيله هدفًا اليوم في شباك إيبسويتش تاون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره إيبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات منافسات الجولة الـ23 من «البريميرليج».

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني في فوز ليفربول في الدقيقة 35، بعد عرضية من من كودي جاكبو استملها صلاح وأطلق تسديدة سكنت الشباك.

وبهذه الهدف أصبح محمد صلاح يمتلك 100 هدف على ملعب «الآنفيلد» في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تخطى تييري هنري ويصبح 7 الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 176 هدفًا.

ورفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة، معززًا صداراته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيبسويتش تاون عند 16 نقطة في المركز الـ18.