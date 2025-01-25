حماس: حريصون على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفقا للمتفق عليه

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن الحركة حريصة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفقًا لما جرى الاتفاق عليه، وتلتزم بما تم التوقيع عليه.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول جر الحركة إلى حرب إعلامية.

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول تخفيف الضغط الشعبي الذي يتعرض له، بسبب فشله في تحقيق كل الأهداف التي أعلن عنها أمام شعبه خلال هذه الحرب، مؤكدا أن نتنياهو حاول الأسبوع الماضي أن يعطّل التنفيذ، وجاء اليوم بمحاولة جديدة.

جاء ذلك في إشارة إلى الجدل الذي أثير بشأن الأسيرة أربيل يهود بالإدعاء بأنها مدنية ومحاولة اتهام الحركة بخرق الاتفاق عبر عدم إطلاق سراحها.

وأكد أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الوسطاء، مؤكدا أن وفدًا من الحركة وصل القاهرة لاستقبال الأسرى المحررين الذين تقرر إبعادهم عن الأراضي الفلسطينية، وأنه سيتم التباحث مع مصر في تطورات تنفيذ الاتفاق.





وأعلن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، إتمام العملية الثانية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات، تحمل أحداهن الجنسية البلغارية، إلى الجانب الإسرائيلي، في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية».