مصادر فلسطينية: أكثر من 900 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي

أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ"اقتحام مئات المستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن المصادر، قولها إن أكثر من 900 مستعمر ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى، بالتزامن مع ثالث أيام عيد "الفصح اليهودي"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

ووفق الوكالة، كانت "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام "عيد الفصح"، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.