قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، إن الدولة تعمل على محاولة بناء المخزون الاستراتيجي من الأدوية ومستلزمات إنتاجها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدولة استوردت كميات ضخمة من الأدوية بمستلزمات إنتاجها خلال مايو ويونيو ويوليو 2024، موضحا أنه سيكون هناك تحسن في توافر الأدوية خلال أيام.

وأوضح أن هيئة الدواء بها لجان تسعير متخصصة لتسعير الأدوية مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن الزيادة ستتراوح بين 30 و40 % بعد احتساب تكلفة المنتج ومستلزمات الإنتاج.

أكد أن مصر الأولى عربيا وإفريقيا، في تصنيع الأدوية، متابعا: «نُصنِّع 91 علبة ونستورد 9 علب من كل 100 علبة دواء، أي معدل التصنيع المحلي 91% ونسبة الاستيراد 9% فقط».

تابع: «الدواء المصري ذو جودة عالية، وسعره معقول وفي متناول الجميع، لذا يلجأ البعض أصحاب النفوس الضعيفة، لتهريب الدواء للخارج، ونصدر لأكثر من 85 دولة، لإفريقيا ودول آسيا وأوروبا، وعدد من الدول العربية، وصدرنا بـ 660 مليون دولار في 2023، ونركز على تغطية السوق المحلية أولا».