اجتماع تيكاد الوزاري يتبنى البيان المشترك الأول لتعزيز التعاون

انتهى الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا "تيكاد"، الذي عقد على مدى يومين، اليوم الأحد، بتنبي بيان مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون حتى قمة "تيكاد" المقبلة في العام القادم.

وأكد أول بيان يصدر عن اجتماع وزاري لمؤتمر تيكاد أهمية احترام الالتزام بالقانون الدول وتعزيز سيادة القانون.

وناقش وزراء ومسئولون على المستوى الوزاري من اليابان و41 دولة أفريقية خلال اجتماعهم في طوكيو مجموعة واسعة من القضايا، مثل الصحة وتغير المناخ والأعمال. واتفقوا على أن إصلاح مجلس الأمن الدولي "لا غني عنه من أجل علاج المظالم التاريخية ضد أفريقيا"، وفقا للبيان المشترك.

وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع الوزاري، قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاو إنها تأمل أن يتم تنفيذ الخبرات والأفكار التي تمت مشاركتها في كل الدول المشاركة في الاجتماع، وأن تتم مشاركة نتائج هذه الجهود في قمة تيكاد التاسعة المقرر عقدها في يوكوهاما بمقاطعة كاناجاوا، جنوب طوكيو في أغسطس 2025، وفقا لوكالة "جيجي برس".

كانت تونس قد استضافت في عام 2022 قمة تيكاد الثامنة لتكون ثاني دولة أفريقية تستضيف المؤتمر بعد كينيا في 2016.

وخلال قمة تونس 2022، تعهدت اليابان بضخ 30 مليار دولار في أفريقيا على مدار ثلاث سنوات قادمة.

ونظمت حكومة اليابان قمة تيكاد في نسختها الأولى عام 1993.