أشاد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك بالتجهيزات المعدة والقاعات والمرافق الخاصة، بمكان انعقاد المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة بالعاصمة الإدارية، واستمع المالك إلى شرح من القائمين عليه حول الإمكانات المتاحة، والتجهيزات التي تم إعدادها لاستضافة الوفود التي ستحضر من الدول الأعضاء ومن الإدارة العامة للمنظمة.

كما أشاد المدير العام للإيسيسكو بما اطلع عليه من استعدادات وترتيبات على أعلى مستوى لاستضافة اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، والمؤتمر العام الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى في تاريخ المنظمة.