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اندلاع مواجهات بين طلاب المدارس وجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب نابلس

وكالات
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 3:22 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 3:22 م

اندلعت مواجهات بين طلاب المدارس في بلدة اللبن الشرقية بجنوب نابلس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد محاولة مجموعة من المستوطنين اقتحام مدخل القرية.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، بأن عددا من المواطنين، في قرية اللبن الشرقية بجنوب نابلس، أصيبوا بحالات اختناق، خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين للقرية.

وقال رئيس المجلس القروي يعقوب عويس لـ"وفا"، إن "عشرات المستوطنين يرافقهم جيش وشرطة الاحتلال اقتحموا مدخل القرية ومنعوا الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الطلبة والمواطنين بحالات اختناق".


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