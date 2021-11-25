كوريا الجنوبية تشكل هيئة استشارية لحظر لحوم الكلاب

تعتزم حكومة كوريا الجنوبية تشكيل هيئة استشارية حول مسألة حظر الاستهلاك المثير للجدل للحوم الكلاب في البلاد.

وأفادت وزارة الزراعة اليوم الخميس، بأن الهيئة المزمع تشكيلها والتي تتألف من 20 عضوا، ستضم خبراء وأعضاء من منظمات خاصة ومسئولين حكوميين، والهدف من ذلك هو تعزيز النقاش حول هذه القضية المثيرة للجدل.

وقال رئيس الوزراء، كيم بو كيوم، في اجتماع تنسيق حكومي، إن الجدل حول استهلاك لحوم الكلاب قائم منذ أكثر من 30 عاما، حسبما افادت وكالة أنباء يونهاب الكورية.

وأضاف كيوم أن هذا بدأ عندما أقيمت دورة الألعاب الأوليمبية عام 1988 في سول.

ومن المفترض أن تتوصل الهيئة المزمعة إلى "توافق مجتمعي" حول هذه القضية بحلول أبريل المقبل.

وقد اكتسب النقاش زخما مؤخرا بعد أن اقترح الرئيس مون جيه إن، في سبتمبر الماضي، أنه يتعين على الكوريين أن "يراجعوا بعناية الحظر المفروض على استهلاك لحوم الكلاب".