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الأحد.. انتخابات برلمانية جديدة في بيرو

د ب أ
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 4:15 ص | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 4:15 ص

تقام غدا الأحد انتخابات برلمانية جديدة في بيرو.

وكان رئيس الدولة مارتن فيزكارا حل البرلمان في سبتمبر الماضي ودعا الناخبين لانتخابات جديدة، بعد أن أخفق البرلمان في حجب الثقة عن الرئيس.

وتقاوم المعارضة بقيادة كيكو فوجيموري في المقام الأول محاربة الفساد بقوة التي دعا إليها فيزكارا.

ويضع حزب فوجيموري "قوة الشعب" صاحب الأغلبية في البرلمان حكومة فيزكارا المستقل بصفة دائمة تحت الضغط.

وبعد أن رأى الرئيس جهوده لمكافحة المحسوبية والتحايل تصطدم بمعارضة النواب أمر بحل البرلمان ودعا إلى انتخابات جديدة.

ويختار 24 مليون مواطن لهم حق التصويت 130 عضوا في البرلمان.


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