الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإسكات البنادق خلال أولمبياد باريس 2024

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، دول العالم لوقف الصراعات المسلحة، وإسكات البنادق كجزء من الهدنة الأولمبية، مع افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وأعرب غوتيريش، خلال اجتماعه مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن دعم الأمم المتحدة الكامل للجنة الأولمبية الدولية، قائلا "نحن نعيش في عالم منقسم حيث تنتشر الصراعات بشكل دراماتيكي".

وأضاف أن "المعاناة المروعة في غزة، والحرب التي تبدو بلا نهاية في أوكرانيا، والمعاناة الرهيبة من السودان، وفضلا عن الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبمنطقة الساحل الإفريقي، وصولا إلى ميانمار، وقائع تدفعنا لوقف الحروب، غير أنه من المهم أن نقول إن أول مبادرة سلام حقيقية مسجلة في التاريخ كانت الهدنة الأولمبية".

كما لفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه في الوقت الذي تبدأ فيه الألعاب الأولمبية، حان الوقت لتذكير العالم بأهمية الهدنة الأولمبية وضرورة أن تصمت البنادق.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، ستنطلق في وقت لاحق اليوم، بإقامة حفل الافتتاح الرسمي، على أن تستمر منافساتها ثلاثة أسابيع، حتى 16 أغسطس المقبل.