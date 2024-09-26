قالت المحامية الحقوقية عزة سليمان، دفاع "خديجة" مقدمة البلاغ ضد الشيخ صلاح التيجاني المفصول من الطريقة التجانية الصوفية، إن وحدة الرصد بالمركز القومي للمرأة رصدت عددا من الشكاوى الجديدة ضد "التيجاني".

وأضافت سليمان، في تصريح لـ"الشروق"، أن شكاوى التحرش الجديدة ضد "التيجاني" سيتم فحصها قبل التقدم ببلاغات رسمية للنيابة العامة.

وقال مصدر قانوني، إن تعدد بلاغات التحرش ضد "التيجاني" سيدعم الأدلة ضده، بما يدفع النيابة للتحقيق معه في كل واقعة، بعدما أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه في اتهامه بالتحرش بـ"خديجة" عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان سابق لها، أن صلاح التيجاني تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة الشابة التي اتهمته بالتحرش وتدعى "خديجة" ووالدها، واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن "التيجاني" غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.

وكانت الطريقة التيجانية الرسمية المشهرة المنضمة لمشيخة الطرق الصوفية قد أصدرت بيانا نفت فيه كون صلاح التيجاني شيخا للطريقة أو منتميا لها.

وذكر البيان الممهور بتوقيع شيخ الطريقة الرسمي محمد الحافظ التيجاني أن "المدعو صلاح الدين محمود أبو طالب" معزول عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية وأن الطريقة أعلنت ذلك رسميا عامي 2017 و2019.