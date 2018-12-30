قرار الـ«فيفا» يحسم مصير رمضان صبحي مع الأهلي

يبقى مصير رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي للأهلي حتى نهاية الموسم الجاري معلقا بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

قال نادر شوقي مدير أعمال اللاعب "ننتظر قرار (فيفا) والاتحاد الإنجليزي بشأن الإعارات وما سيحدث بشأن الموسم الجاري".

وأضاف شوقي عبر قناة أون تايم سبورتس "لا يمكن التصريح بشيء ويحدث عكسه، لا أحد في العالم يعلم ما سيحدث".

وبسؤاله هل يرغب رمضان صبحي في استكمال مشواره الاحترافي، أكد نادر شوقي في ختام تصريحاته "أي لاعب في سن (رمضان) يتطلع للاحتراف".

ويلعب رمضان صبحي معارا للأهلي منذ يناير 2019 مقابل ما مليونين و400 ألف جنيه إسترليني، علما بأن الأهلي باعه لستوك سيتي في صيف 2016 مقابل 6 ملايين يورو.