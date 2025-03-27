مجدي الهواري: المنصات الآن تعرض كل شيء وشغل السينما أصبح صعب

رد المخرج مجدي الهواري، على سؤال حول موقفه إذا وضع في اختيار بين أن يكمل طريقه مخرجًا أو منتجًا فقط؟ قائلا: "مقدرش الاثنين على بعض لكن في حالة الاختيار أحب أكمل منتج لأن النهارده في العصر الحديث مش قصة فلوس حلوة في الإخراج الفلوس كانت في البدايات لما كنت بنزل في فيلم في الموسم لوحدي".

وأضاف "الهواري"، خلال لقاءه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناة دي إم سي، أن الفضائيات والمنصات الآن تعرض كل شيء وشغل السينما أصبح صعب، مضيفا: "إنك تنزل السينما بقى صعب جدا إنك تدخل فيلم وتحجز تذاكر وتحضر مع الاسرة للاستمتاع بلذة السينما".

واستكمل: "اختار أكمل مشواري منتج حال التخيير بين المهنتين لأني من ساعة ما ظهرنا في سنة 2000 كنت بنادي أن في حاجة اسمها بروديوسر، ودلوقتي اتفهم ودي شغلة مكنش حد فاهمها في وقتنا، ودلوقتي اتفهم أهمية البروديوسر والتايتل والنهارده لما تيجي تتكلم مع مخرج لصالح الصورة والفيلم".



