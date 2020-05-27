القصير: كورونا أثبتت أن الزراعة عنصر رئيسي في نجاح الاقتصاديات

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» أثبتت أن الزراعة عنصر رئيسي في نجاح الاقتصاديات، مشيرًا إلى أن العديد من الدول ستعود إلى تقدير أهمية الزراعة والاهتمام بها بعد الجائحة.

وأضاف «القصير» خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن الزراعة من القطاعات المرنة التي تستطيع أن تواجه الظروف، وتدعم الاقتصاد، وتساهم في توفير الغذاء للشعب، مؤكدًا أن الغذاء مكون رئيسي للتنمية الزراعية والمشروعات المرتبطة بها.

ولفت إلى أن المشروعات التنموية للوزارة بها استدامة وتحقق توازنًا كمشروع البلتو، قائلًا إن الوزارة تعمل على حصر الثروة الحيوانية في مصر، ومتابعة احتياجات الثروة الحيوانية والتطعيمات واللقاحات والأمصال.

وتابع وزير الزراعة أن هناك رقابة ومتابعة لقاعدة البيانات السليمة والقريبة من الواقع لأماكن التركز للثروة الحيوانية، إضافة إلى التأكد من رفع الخدمات ومستوى الإنتاجية، لافتًا إلى أن المزارع المملوكة لوزارة الزراعة تُدار بكفاءة أعلى من مزارع القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على كل الأصعدة من: تحسين نوعيات المحاصيل، وترشيد مياه الري، والمنافذ والأسمدة والمبيدات، وتطوير ورفع كفاءة الأصول، وإجراء دراسات في الأراضي الزراعية لإضافة مساحة جديدة من الرقعة الزراعية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.