نقيب الأطباء البيطريين: الدووايين الحكومية تعاني من عجز يقدر بـ 10 آلاف طبيب

قال الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، إن الدووايين الحكومية تعاني من عجز يقدر بـ 10 آلاف طبيب في التخصصات البيطرية، مشيرا إلى إغلاق الحكومة باب تعيينات خريجي كليات الطب البيطري منذ 30 عامًا، موضحا أن آخر الدفعات المعينة؛ دفعة عام 1994.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية قناة «المحور» مساء الجمعة، أن أغلب الأطباء البيطريين قاربوا على بلوغ سن المعاش دون أن ينقلوا خبراتهم لكوادر شابة بديلة تتسلم منهم مهام الإدارة.

وتابع: «الدولة اهتمت بصحة المواطن وسلامة غذائه؛ بإنشاء هيئة كاملة لسلامة الغذاء.. عدد الأطباء البيطريين بها يتراوح من 100 إلى 200؛ نصفهم مؤقتًا على باب رابع يتحصل على أجرة باليومية دون تعيين، نحن نغرد في وادٍ ثان عكس العالم كله».

وأشار إلى أن أهمية دور الطبيب البيطري؛ يكمن في المحافظة على سلامة الغذاء وصحة الحيوانات وإجراء التطعيمات والتفتيش عن المطاعم والمجازر، لافتا إلى تفشي حالات الفشل الكلوي والكبدي والأورام السرطانية؛ نتيجة عدم وجود وقاية وتدخل الأطباء البيطريين لأداء مهامهم.

وأفاد بانتقال ما يقارب الألف مرضًا إلى الإنسان بصورة مباشرة من الغذاء، فيما ينقل ما يتراوح بين 250 إلى 300 مرض من الحيوان إلى الإنسان -بعضها مميت- مؤكدا أن الطبيب البيطري يعد المسئول الأول عن صحة وسلامة وأمن غذاء المواطن المصري، لا سيما البروتين ذات الأصل الحيواني -الذي يمثل 50 % من إجمالي طعام الفرد- على مدار اليوم.