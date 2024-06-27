عضو اللجنة الفنية الحج: 35 ألف كيان وهمي ينظم رحلات الحج والعمرة

قال إيهاب المهدي عضو اللجنة الفنية للحج وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن أزمة الحجاج غير النظاميين كانت تتكرر كل عام، مشيرا إلى أن السلطات السعودية كانت تسمح لهم في السابق بدخول عرفات ومنى، وهو ما كان يتسبب في إفساد الأماكن المخصصة للحجاج النظاميين.

وذكر خلال تصريحات لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى أن اللجنة كانت تتوقع حدوث مشاكل هذا العام جراء وجود أعداد غير عادية من الحجاج غير النظاميين، قائلا: «كنا متيقنين بأن هناك شيئا ما سيحدث منذ سبتمبر، ولم نكن نتمنى أن يحدث وفيات؛ لكن التقارير كانت تشير إلى أن الأعداد غير عادية هذا العام».

وأوضح أن عدد الحجاج الرسميين من شركات السياحة هذا العام بلغ 25 ألفا و232 حاجًا؛ توفي منهم 10 حالات وفاة طبيعية بسبب كبر السن، مضيفا أن سبب وفاة مئات الحجاج غير النظاميين هو وجود كيانات وهمية تمارس عمل شركات الحج دون ترخيص، لافتا إلى وجود 35 ألف كيان غير مرخص. وأكد أن «سحب تراخيص 16 شركة غير كاف»، موضحا أن الحل يكمن في تطبيق القانون بشكل صارم، لا سيما وأن عدم تطبيق القانون هو السبب وراء تكرار هذه الأزمات.

وأكد أن القانون الحالي كافٍ لمعالجة المشكلة، لكنه بحاجة إلى تطبيق فعلي، مطالبًا بضرورة ردع المخالفين، قائلا: «سحب تراخيص 16 شركة غر كاف بالمرة، لازم القانون ينفذ السؤال هنا هل من رادع؟ الجواب لا يوجد، ليس هذا العام فحسب بل من سنوات سابقة، فلا يوجد ردع لكل من يمارس مهنة بدون ترخيص، نحتاج لإنفاذ القانون فالقانون لا ينفذ».