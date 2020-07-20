«الإنجيلية»: 3 أغسطس العودة التدريجية للصلاة في الكنائس بنسبة 50 % من الحضور

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر، العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارا من يوم الاثنين 3 أغسطس المُقبل، على أن يستمر تعليق العبادة يوميّ الجمعة والأحد لحين إشعار آخر، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، حسب بيان صحفي.

وجاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإليكتروني لمناقشة العودة التدريجية للعبادة في الكنائس، إذ قدم المجتمعون الشكر لله من أجل الدور الذي قامت به الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وكذلك جميع العاملين بالقطاع الطبي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قرر المجلس، بالنسبة للجنازات والأفراح يُسمح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة، والسماح بعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا في قاعة تتسع على الأقل لـ100 شخص، والسماح بزيادة نسبة الحضور في بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس.

وأعلن المجلس، السماح بزيادة نسبة الحضور في إجراءات الرسامة والتنصيب لتصل إلى 50% من مساحة قاعة الكنيسة، مع السماح بعودة فريضة العشاء الرباني.

وصلى المجتمعون أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا، وأن يعطي الله الحكمة للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تحيط بوطننا الغالي مصر.