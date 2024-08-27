تحدث الفنان محمد أسامة «أوس أوس» عن طموحاته الفنية والشخصية، قائلًا: «نفسي في يوم أترك ذكرى جميلة لدى الناس، وأقدم أعمال تظل طوال العمر ذكرى حلوة عند الناس، زي النهاردة لما نقول اسم إسماعيل ياسين بنضحك».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، على هامش فعاليات مهرجان العلمين، أن مهمة إسعاد الناس من خلال فنه «شيء عظيم»، متابعا: «أنا نفسي أبقى ربعه ولما يتقال أوس أوس وأعماله تبقى الناس مستمتعة».

وأوضح أنه لا يرغب في الاقتصار على الأعمال الكوميدية فقط؛ بل يتمنى تقديم أفلام ذات موضوعات اجتماعية هادفة تلامس مشاعر الناس، قائلا: «نفسي أقدم أفلام غير الهزار والضحك فقط، ويكون لها موضوع وقصة، لأني بحب جدًا الموضوعات المجتمعية، حتى لو الفيلم لم يشاهده أحد، سأكون راض لأني قدمت عملا يلامس الناس».

وأعرب «أوس أوس» عن إعجابه الشديد بأفلام الزعيم عادل إمام، قائلًا: «أنا بعشق كل أفلام الزعيم، أفلام عادل إمام يعني مصر، يقدر أي شخص يشاهد مصر في كل العصور من أفلام عادل إمام»، مؤكدا أن أفلام الزعيم تمثل حلمًا له ولأي ممثل لأنها تركت بصمة كبيرة وهامة في المجتمع.

وعلى الصعيد الشخصي، قال إنه يحلم بتعويض أسرته عن كل ما فاته في طفولته، مشيرًا إلى أنه كان يذهب إلى النادي بـ «كارنيهات مضروبة» إلى النادي، ساخرًا: «مش عايز أكمل ليمسكوني دلوقتي».