تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والإفريقية إلى ملعب المملكة أرينا في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، حيث مباراة السوبر الإفريقي، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك، في قمة كبيرة بين الغريمين التقليديين.

الأهلي يدخل مباراة اليوم، بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك على السوبر بصفته بطلا لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي.

وتأتي هذه المباراة بين قطبي الكرة المصرية في بطولة السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريق، بعد اللقاء الذي جمع بين الفريقين في السوبر الإفريقي يناير 1994 بجنوب إفريقيا، وفاز وقتها الزمالك بهدف أيمن منصور.

وتحمل مباراة الليلة حسابات خاصة بين الفريقين، إضافة لكونها مباراة بطولة، حيث تمثل صراع خاص بين قطبي الكرة المصرية، في ديربي القاهرة الممتد منذ ما يزيد عن 107 أعوام كاملة.

ويبحث الأهلي عن اللقب رقم 9 له في بطولة السوبر الإفريقي، حيث يحمل الأهلي اللقب 8 مرات آخرها في ديسمبر2021 بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات آخرها عام 2020.

والتقى الفريقان قبل مباراة اليوم في 227 مباراة رسمية، حقق الأهلي الفوز في 99 مباراة، فيما حقق الزمالك 52 انتصارًا، وتعادل الفريقان في 76 مواجهة.

وعلى صعيد المواجهات الودية التقى الفريقان 24 مرة، حقق الأهلي 11 انتصارًا، مقابل 9 انتصارات للزمالك و4 تعادلات.

وعلى مستوى المواجهات الإفريقية تواجه الفريقان في 10 مناسبات سابقة، انتصر الأهلي 6 مرات، وتعادل الفريقان 3 مباريات، فيما فاز الزمالك مرة وحيدة.