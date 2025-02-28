نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر، الجمعة، قولها إن سلطات مطار بيروت ضبطت مبالغ مالية تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار نقداً "خبأها رجل وصل من تركيا"، زاعمةً أنها "كانت في طريقها إلى جماعة حزب الله".

وأضاف أحد المصادر أنها أول مرة يجري فيها ضبط نقود، فيما لم تعلق جماعة "حزب الله" بعد.

وقدَّمت إسرائيل، الشهر الماضي، شكوى إلى اللجنة المُشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والتي تقودها الولايات المتحدة، تتهم فيها إيران بتمويل جماعة "حزب الله"، من خلال تهريب مبالغ كبيرة من الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، بحسب موقع الشرق الاخباري.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر الماضي، أعادت مؤسسة "القرض الحسن" فتح 28 فرعاً، استخدمها حزب الله لإصدار شيكات بقيمة 500 مليون دولار، وهي علامة رأى مصدر الصحيفة أنها "تُظهر أن الحزب يواجه مشكلة في تدفق الأموال"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخراً.