تواصل شركة كيونت جهودها فى رفع مستوى الوعى بأهمية شرب المياه النظيفة، ومعالجة أزمة المياه، عن طريق تفعيل نظام ترشيح المياه HomePure Nova، المصمم خصيصًا لمعالجة مياه الشرب، والذى يأتى فى إطار إيمانها بأن الحصول على مياه نظيفة هو حق أساسى من حقوق الإنسان، فهى ضرورة حتمية لأداء وظائف الجسم على أكمل وجه حيث توفر HomePure حلولا متكاملة.

واحتفالا باليوم العالمى للمياه، أعربت آيم ــ أون لى، مدير قطاع تسويق منتجات HomePure، «عن ثقتها فيما تقدمه كيونت من منتجات حازت ثقة الجميع فى كل البلاد ويأتى HomePure كمنتج يمتاز بحلول غير مسبوقة لضمان نظافة المياه، بالإضافة إلى مذاق رائع لك ولعائلتك لسنوات.

وأوضحت أن نظام ترشيح المياه HomePure يأتى بتقنية مبتكرة تساعد على إزالة 99.9999٪ من البكتيريا، إضافة إلى إزالة 99.99٪ من الفيروسات مع تدمير كائنات مجهرية أصغر بنسبة 300٪ من عرض شعر الإنسان، ولها عمر يصل إلى 5000 لتر. وأضافت آيم ــ أون لى، ان جهاز ترشيح المياه HomePure هو مرشح معتمد من قبل هيئة جودة المياه (WQA) للحد من البكتيريا المسببة للأمراض والفيروسات وفقًا لشهادات الجودة NSF/ANSI P231 and P244».

وأشارت إلى أنه تم اعتماد HomePure Nova من قبل مؤسسة NSF الدولية الرائدة فى مجال الحد من تأثير المُركبات الضارة، وهى منظمة عالمية مستقلة للصحة والسلامة، حيث حصلنا على شهادات تضمن تقليل الكلور والطعم والرائحة ولتقليل الملوثات المتعلقة بالصحة مثل المواد الكيميائية العضوية المتطايرة لتقليل الملوثات الناشئة والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب.