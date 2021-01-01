وزير خارجية تونس لنظيره الفرنسي: قرارات الرئيس سعيّد لحماية المسار الديمقراطي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم 28 يوليو 2021، مكالمة هاتفية من وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، تناولت تطورات الوضع السياسي في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أكد «الجرندي» لنظيره أن هذه القرارات تندرج تحت إطار حماية المسار الديمقراطي من الأخطار المحدقة به جراء انسدادا الأفق السياسي وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، موضحًا أنها جاءت استجابة لمطالب الشعب التونسي الذي أصبح مهددا في قوته اليومي.

كما أبرز الوزير أن الترحيب الشعبي الواسع الذي لقيته هذه القرارات قد ساهم في احتواء حالة الاحتقان التي سادت الشارع التونسي وما فتئت تتفاقم على مدى الأشهر الماضية.

من ناحيته، عبّر «لودريان» عن دعم فرنسا المتواصل لتونس؛ من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة واستعدادها الدائم لمعاضدتها في مواجهة جميع التحديات الماثلة.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذ مجموعة من القرارات بداية الأسبوع المقبل، ومنها تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي أعلن أنه سيسلم منصبه للشخصية التي يسميها رئيس البلاد.