التموين: الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الأساسية قريبا

- الجراحي: البورصة السلعية سوف تنطلق قريبا للتداول بمصادرات الذهب

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إن الوزارة بصدد الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية «القمح، والبنجر، قصب السكر» خلال شهر أغسطس المقبل، وستحدد الأسعار وفقًا لعدد من المحددات أهمها الأسعار العالمية، والتضخم، مؤكدا أن إعلان تلك الأسعار مبكرا يستهدف تحفيز المزراعين على الزراعة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر آسمه، في تصريحات لـ «الشروق»، أن أسعار أردب القمح الموسم الجاري، كانت مرضية، وحققت نتائج إيجابية في معدلات التوريد المحلية للقمح التي بلغت حتى الآن 3.4 مليون طن قمح، وعليها منعت بشكل كبير بيع المحصول الاستراتيجي بالأسواق السوداء، وكان الإقبال كبير من قبل المزراعين في تسليم محاصيلهم، والأمر كذلك أيضًا في محصول البنجر.

وأشار إلى أن سيتم الإعلان عن الأسعار عقب تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات، لدراسة الأمر، مؤكدا أن الانتهاء من تلك الدراسة سوف تكون قريبا، وسوف تكون الأسعار مجزية بشكل كبير للفلاحين، كما أنه سيتم مراعاة ارتفاع أسعار تكاليف الزراعة، ليكون السعر مجزيا ومشجعا للتوسع في زراعة المحاصيل الأساسية.

من جهته، قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، حسام الجراحي، إن البورصة السلعية سوف تنطلق قريبا للتداول بالعديد من السلع المختلفة، والتي سوف تبدأها بمصادرات الذهب التي تتحصل عليها مصلحة الدمغة والموازين من الجمارك والمطارات، ومن ثمّ سوف تعود بالعديد من السلع التي أبرزها سيكون القمح والسكر.

وأضاف الجراحي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير السلع الاستراتيجية بمخزون واحتياطي كبير يكفي لعدة أشهر، وأن الدولة تعمل على ذلك بكل جهد، كما أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في التعاقد على استيراد كمية 770 ألف طن قمح بأقل الأسعار الممكنة، وأنه ستفعل ذلك في كل مناقصة لتوفير العملة الصعبة قدر الإمكان.