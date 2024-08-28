الفلبين تبدأ الترويج لثاني طرح سندات دولارية خلال 2024

بدأت الفلبين الترويج للطرح الثاني من السندات الدولارية لها خلال العام الحالي، بحسب مصادر مطلعة، في موجة طرح سندات في آسيا قبل الخفض المنتظر لسعر الفائدة الأمريكية في الشهر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الفلبين تعتزم طرح سنداتها على ثلاث شرائح بآجال 5ر5 سنة و5ر10 سنة و25 سنة، وسيكون سعر العائد الأولي للسندات أجل 25 سنة 5ر5%، مع تصنيفها في فئة السندات المستدامة.

يذكر أن الفلبين جمعت في مايو الماضي ملياري دولار من خلال بيع بيع سندات دولية، قال عنها وزير المالية رالف ريكتو إنها جزء من خطته لجمع حوالي 5 مليارات دولار من أسواق المال الدولية خلال العام الحالي.

وشهد اليوم الأربعاء 4 طروحات سندات أخرى على الأقل في أسواق آسيا ليصبح أشد الأيام ازدحاما بالطروحات في الأسواق منذ ستة أسابيع تقريبا بحسب بلومبرج. ومن بين الطروحات طرح الخزانة الوطنية الماليزية التي باعت سندات على شريحتين، وشركة جيرا كو اليابانية التي باعت سندات أجل 5 سنوات.

ويبلغ سعر العائد الأولي الاسترشادي للسندات الفلبينية الجديدة 25 نقطة أساس على الأقل فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية الحالية. وتحتاج الفلبين إلى سداد سندات مستحقة في الشهر المقبل بقيمة 774 مليون دولار وفي أكتوبر بقيمة مليار دولار.

وفي العام الماضي باعت الفلبين سندات دولية مرتين على الأقل، الأولى كانت في يناير 2023 بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاثة شرائح والثانية بقيمة مليار دولار وكانت عبارة عن صكوك إسلامية في نوفمبر الماضي.