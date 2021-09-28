توقع صدور الحكم في قضية خيانة الأمانة بشركة فولكس فاجن اليوم

من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف في مدينة براونشفايج الألمانية اليوم الثلاثاء الحكم في قضية خيانة الأمانة المتهم فيها ثلاثة مديرين سابقين في شركة فولكس فاجن العملاقة لصناعة السيارات بالإضافة إلى مدير حال للموارد البشرية بالشركة.

وطالب الادعاء بإصدار أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق المتهمين مع فرض غرامات مالية عليهم.

وقالت ممثلة الادعاء العام إن المتهمين تصرفوا على نحو مخالف للواجب وبشكل متعمد فيما يتعلق بصرف رواتب كبيرة لأعضاء بارزين في مجالس العمال في مجموعة فولكس فاجن بهدف التأثير على قرارات هؤلاء الأعضاء، وفي المقابل، طالب دفاع المتهمين بينهم محاميا مديري الموارد البشرية السابقين في مجموعة فولكس فاجن هورست نويمان وكارلهاينز بلسينج ببراءة موكليهم.

وحسب قناعة الادعاء، فقد تم صرف أجور ومكافآت مبالغ فيها للرئيس السابق لمجلس العاملين في مجموعة فولكس فاجن بيرند أوسترلوه و وأربعة أعضاء أقوياء آخرين في مجالس فولكس فاجن على مستوى العالم. وذكرت صحيفة الدعوى أن قيمة الخسائر التي تكبدتها أكبر شركة لتصنيع السيارات جراء ذلك تجاوزت 5 ملايين يورو (6ر5 مليون دولار).

وجرى توصيف الاتهام على أنه خيانة للأمانة وبصورة خطيرة في بعض الحالات.

وطالب الادعاء بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة عام وعشرة شهور وبدفع غرامة بقيمة 5ر1 مليون يورو تخصص لغرض خيري، لنويمان الذي تولى إدارة الموارد البشرية في الفترة بين 2005 و2015.

وستبت المحكمة فيما إذا كان تم صرف مبالغ مالية زائدة عن الحد في الفترة بين 2011 و2016.