 التصويت المبكر في الولايات المتحدة يقترب من نصف الأصوات الإجمالية لـ 2016 - بوابة الشروق
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التصويت المبكر في الولايات المتحدة يقترب من نصف الأصوات الإجمالية لـ 2016

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 3:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 3:37 ص

 أدلى نحو 70 مليون شخص بأصواتهم بالفعل في انتخابات الرئاسة الأمريكية حتى يوم الثلاثاء، وذلك قبل أسبوع من يوم الانتخابات، مما يعني أن الناخبين أدلوا بأكثر من نصف الأصوات الإجمالية التي تم فرزها في انتخابات 2016.

وبحسب بيانات "يو إس إلكشنز بروجيكت" ، أدلى نحو 5ر69 مليون شخص بالفعل بأصواتهم ضمن خيار التصويت المبكر.

وكان نحو 137 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم بشكل إجمالي قبل أربعة أعوام، بحسب لجنة الانتخابات الاتحادية.

وتجاوز التصويت المبكر حتى الآن الـ 47 مليون صوت التي تم الإدلاء بها مبكرا في 2016.

ويأتي الرئيس دونالد ترامب ، المرشح الجمهوري، خلف منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي الوطنية ، على الرغم من أن المنافسة محتدمة في الولايات المتأرجحة الرئيسية ، والتي يجب الفوز بها من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.

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