الخزانة الأمريكية: الاكتتاب بالسندات الخمسية أقل من المتوسط

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باعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 55 مليار دولار، إذ جاء الطلب أقل من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات الخمس سنوات 330. 0 في المئة من قيمتها الإسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 38. 2 مرة.

كانت وزارة الخزانة، قد باعت الشهر الماضي سندات مدتها خمس سنوات بقيمة 53 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 275. 0 في المئة ومعدل التغطية 52. 2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، إذ يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات الخمسية 50. 2 مرة.

كانت وزارة الخزانة، قد باعت أمس سندات مدتها عامين بقيمة 54 مليار دولار حيث جاء الاكتتاب فيها أعلى قليلا من المتوسط.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا نتيجة طرح سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 53 مليار دولار في ختام أسبوع بيع السندات طويلة الأجل.