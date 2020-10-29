 الخزانة الأمريكية: الاكتتاب بالسندات الخمسية أقل من المتوسط - بوابة الشروق
الخميس 29 أكتوبر 2020 1:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الخزانة الأمريكية: الاكتتاب بالسندات الخمسية أقل من المتوسط

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 11:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 11:48 م

باعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 55 مليار دولار، إذ جاء الطلب أقل من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات الخمس سنوات 330. 0 في المئة من قيمتها الإسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 38. 2 مرة.

كانت وزارة الخزانة، قد باعت الشهر الماضي سندات مدتها خمس سنوات بقيمة 53 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 275. 0 في المئة ومعدل التغطية 52. 2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، إذ يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات الخمسية 50. 2 مرة.

كانت وزارة الخزانة، قد باعت أمس سندات مدتها عامين بقيمة 54 مليار دولار حيث جاء الاكتتاب فيها أعلى قليلا من المتوسط.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا نتيجة طرح سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 53 مليار دولار في ختام أسبوع بيع السندات طويلة الأجل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك