اتحاد المصريين بالسعودية: فتح باب الحجز للعمرة يوم الأربعاء المقبل

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الشركات تفتح باب الحجوزات للعمرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر، مشيرًا إلى أن ضوابط سفر المصريين لأداء مناسك العمرة بسيطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الضوابط تشمل حصول المسافر على جرعتي لقاح كورونا معتمد وإجراء تحليل «PCR» قبل السفر، قائلًا إن الحاصلين على اللقاحين الصيني والروسي سيخضعون للحجر لمدة 3 أيام في السعودية قبل أداء العمرة.

وأشار إلى أن السعودية اتخذت قرارًا بسفر المصريين إلى المملكة مباشرة بداية من يوم 1 ديسمبر بشروط، موضحًا أنها تشمل إجراء مسحة بي سي آر قبل مغادرة جمهورية مصر العربية والتسجيل على منصة «قدوم» السعودية.

وذكر أن المسافر لا يشترط حصوله على لقاحات كورونا داخل مصر، مضيفًا: «يخضع لحجر مؤسسي داخل فنادق السعودية المعتمدة من وزارة الصحة على نفقته الشخصية، ولو نتيجة التحليل سلبي فهو يحصل على اللقاح داخل المملكة مجانًا».

ولفت إلى أن المسافر من السعودية إلى مصر لا يجري تحليل بي سي آر إذا كان حاصلًا على جرعتي لقاح كورونا، اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل، مضيفًا أن الحاصل على جرعة واحدة يخضع للحجر لمدة 3 أيام.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، عن فتح العمرة للمواطنين المصريين من يوم 4/12/2021، ويتم الحصول على التأشيرة وفقا لمن حصل على تطعيم كورونا المعتمد من المملكة، والأمصال المعتمدة من المملكة هي (لقاح موديرنا و لقاح فايز ولقاح استرازينكا ولقاح جونسون).