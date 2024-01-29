مدافع الزمالك السابق: الكرة المصرية مليئة بالكوارث وتدار بالمصالح

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يرى وائل القباني مدافع الزمالك السابق، أن خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية 2023، أمر طبيعي للغاية لما تعيشه الكرة المصرية.

وودع منتخبنا الوطني منافسات البطولة الإفريقية من دور الـ 16 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية: "الكرة المصرية مليئة بالكوارث والسمسرة ،والجميع يبحث عن المادة والمصالح الشخصية".

وأتم: "إدارة الكرة المصرية ماشية بمبدأ أخطف وأجري، المهم أخد فلوس والحق جزء من التورتة، ومن ينتقد فشل المنظومة يخرج بره الدائرة ويتم إبعاده".