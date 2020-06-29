عبدالحفيظ: جميع عينات المسحة الطبية الثانية سلبية

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، أمس، جاءت سلبية.

وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، أمس الأحد، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أولى قبل استئناف التدريبات، ثم أجرى مسحة طبية ثانية أمس الأحد، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية تماما.

ويحرص النادي الأهلي على اتباع الإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.