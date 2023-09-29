تحدث الفنان إيهاب توفيق، عن لقائه بالموسيقار محمد عبد الوهاب وأثره على بداية رحلته الفنية.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «أنغام» مع المطربة أنغام عبر شاشة قناة «DMC» مساء الخميس: «فترة علاقتي بالموسيقار محمد عبد الوهاب كانت مرحلة طويلة؛ لأني بحبه كفنان وعازف ومغن وملحن، ولكن لقائي به كان قصيرا جدا، ومع ذلك افتخر بهذا اللقاء إلى اليوم».

وأشار إلى لقائه بالموسيقار عبد الوهاب للغناء أمامه على خلفية فوزه بمسابقة اختيار الأصوات بمجلة أكتوبر والتي تزامنت مع دراسته بالصف الثالث الجامعي بكلية التربية الموسيقية، قائلا: «كنت من الأوائل اللي كسبوا في المسابقة، والنتيجة النهائية للفائزين؛ اختاروني أغني أمام محمد عبد الوهاب».

ولفت إلى إعجاب وثناء الموسيقار الراحل على أدائه لأغنية «من غير ليه» في حضور الملحن حلمي بكر وذلك من بين مجموعة كبيرة من الشباب، قائلا: «انبسط جدا من طريقة الغناء والأداء والجرأة، وقال لي: (سمعني ثاني) فأخذت ثقة أكثر، وبعدها سألني على اسمي فجاوبته فرد قال لي: (اسمك الفني هيكون إيهاب توفيق.. الولد ده هيكون له مستقبل فني كبير)».