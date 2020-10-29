 التنمية المحلية: 60% زيادة في طلبات التصالح عن 30 سبتمبر الماضي - بوابة الشروق
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التنمية المحلية: 60% زيادة في طلبات التصالح عن 30 سبتمبر الماضي

تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 2:06 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 2:06 ص

قال خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الإقبال على طلبات التصالح لمخالفات البناء ازداد كثيرًا عما كان عليه يوم 30 سبتمبر الماضي، بنسبة حوالي 60%.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن «التزايد على طلبات التصالح دليل على قناعة كبيرة من المواطن وجدية من الدولة بأنها تستطيع مساعدته».

وأشار إلى أهمية شهادة الميلاد للعقار، نظرًا لأنها تمكن المواطن من التصرف في المبنى الخاص به بالطريقة التي يريدها عند الرغبة في ذلك.

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