إصابة 4 مارة في هجوم دهس بالضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وخدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء"، أن 4 من المارة أصيبوا في ما يشتبه بأنه هجوم دهس بسيارة قرب إحدى المستوطنات في الضفة الغربية اليوم الجمعة.

وهرع المسعفون لمعالجة 4 أشخاص في العشرينات من العمر. وذكرت خدمة الإسعاف أنهم كانوا جميعا واعين وأن أحدهم في "حالة متوسطة الخطورة".

وأضافت خدمة الإسعاف أن الثلاثة الآخرين تعرضوا لإصابات طفيفة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المصابين من الإسرائيليين.

وأفاد جيش الاحتلال بأن جنودا يعملون في المنطقة حيدوا المنفذ. وبحسب وسائل إعلام تم إطلاق النار على سائق السيارة في مقتل. ولم ترد معلومات في البداية عن هويته.

وأشارت تقارير إلى أن ما يشتبه أنه هجوم بسيارة وقع بجانب موقع عسكري قرب مستوطنة أوتنيل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قرب مدينة الخليل.