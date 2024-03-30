عبر الفنان محمد حماقي، عن حساسية الفنان وسهولة تأثره بالنقد، قائلا: «الفنان حساس ومرهف، وأقل حاجة ‏بتضايقه وبتأثر فيه». ‏

واعتبر خلال بودكاست‎ «Big Time» ‎تقديم الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة‎«MBC1»، أن ‏وصول النقد على مواقع التواصل الاجتماعي إلى شكله الحالي أمر خطير لم يكن موجودًا في المجتمع المصري سابقا‎.‎

وربط ذلك بكون الشعوب العربية شعوبا عاطفية تتحكم فيها المشاعر بشكل أكبر ما يجعل النقد له تأثير كبير على ‏الفنان، مؤكدا أنه لا فائدة من متابعة كل تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ذلك لا يفيد الفنان بل يضايقه‎.‎

وأوضح أنه على المستوى الشخصي لا يبحث عن التعليقات على أعماله، قائلا: «فكرة أنك تنزل أغنية وتدخل تقرأ كل ‏تعليق على الأغنية؛ شيء لا يفيد بالعكس بيضايق». ‏

وأكد أنه لا يحب النقد‎ ‎لأنه يشعره بالنقص ويتسبب له في الشعور بالضيق، معقبا:«أنا مبحبش النقد، مش بكون مبسوط ‏لما حد ينتقدني لأني بحس أن فيه حاجة ناقصة، الشخص اللي بينتقد معناه أن في حاجة مش عجباه، وبحس أن واقع ‏مني حاجة وبتضايق».‏

وأوضح أن التطاول والتعليقات المسيئة على مواقع التواصل هي أكثر ما يجرح الفنان وليس مجرد النقد في حد ذاته.‏