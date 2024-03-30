عبر الفنان محمد حماقي، عن حساسية الفنان وسهولة تأثره بالنقد، قائلا: «الفنان حساس ومرهف، وأقل حاجة بتضايقه وبتأثر فيه».
واعتبر خلال بودكاست «Big Time» تقديم الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة«MBC1»، أن وصول النقد على مواقع التواصل الاجتماعي إلى شكله الحالي أمر خطير لم يكن موجودًا في المجتمع المصري سابقا.
وربط ذلك بكون الشعوب العربية شعوبا عاطفية تتحكم فيها المشاعر بشكل أكبر ما يجعل النقد له تأثير كبير على الفنان، مؤكدا أنه لا فائدة من متابعة كل تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ذلك لا يفيد الفنان بل يضايقه.
وأوضح أنه على المستوى الشخصي لا يبحث عن التعليقات على أعماله، قائلا: «فكرة أنك تنزل أغنية وتدخل تقرأ كل تعليق على الأغنية؛ شيء لا يفيد بالعكس بيضايق».
وأكد أنه لا يحب النقد لأنه يشعره بالنقص ويتسبب له في الشعور بالضيق، معقبا:«أنا مبحبش النقد، مش بكون مبسوط لما حد ينتقدني لأني بحس أن فيه حاجة ناقصة، الشخص اللي بينتقد معناه أن في حاجة مش عجباه، وبحس أن واقع مني حاجة وبتضايق».
وأوضح أن التطاول والتعليقات المسيئة على مواقع التواصل هي أكثر ما يجرح الفنان وليس مجرد النقد في حد ذاته.