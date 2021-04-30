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نائبة محافظة القاهرة أعمال تطوير قرية الفواخير بمدينة الفسطاط

جانب من منتجات قرية الفواخير
جانب من منتجات قرية الفواخير
شريف حربي
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 12:14 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 12:14 م

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قرية الفواخير بمدينة الفسطاط في حي مصر القديمة لمتابعه استكمال الاعمال المتعلقة بالتطوير والتقنيين إلى جانب خطة تسويق منتجات القرية والتى وجهت بتنفيذ مراحلها فى وقت سابق.

وتفقدت عبد المنعم، المرور داخل القرية بمتابعة المنتجات الجديدة بها من الأواني الخزفية والزجاجية والفخارية، حيث يتم حاليًا التسويق للمنتجات عبر منصة ايادي مصرية والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لترويج للمنتجات الحرفية داخل وخارج مصر.

أكدت نائب محافظ القاهرة على ضرورة استغلال واستخدام المنصة التي تم تدشينها لتسويق الحرف والصناعات المصرية يسمى أيادي مصر.

وتابعت نائب محافظ القاهرة اجراءات استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز -كهرباء -صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز والولاعات لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران.

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