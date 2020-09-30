البرازيل: لا نستطيع تحسين تمويل برنامج الدعم الاجتماعي الجديد

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديز، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، للتعليق على بيانات الوظائف في البرازيل إن برنامج الدعم الاجتماعي الجديد للحكومة المعروف باسم "ريندا سيدادا - دخل المواطن" يحتاج إلى مصادر تمويل دائمة ومستقرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إنه في حين أجرت الوزارة دراسات حول المدفوعات التي أمر بها القضاء المعروفة باسم "بريكاتوريوس" (النواتج)، فإنه لا توجد أي نية لاستخدام هذه المدفوعات لتمويل البرنامج الاجتماعي الجديد.

وقال جويديز إن الحكومة لها الحق في النظر إلى تلك المدفوعات لأن تكاليفها زادت بشدة خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن البرازيل التي تعتبر أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، سجلت أكبر عدد من الإصابات الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة أيضا، في الوقت الذي تعاني فيه من التداعيات الاقتصادية لتلك الجائحة.