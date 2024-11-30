عاصفة شتوية تضرب شمال أمريكا ودرجات حرارة تحت الصفر في الجنوب

تساقطت أولى موجات الثلوج الكبيرة لهذا الموسم على بلدات في شمال ولاية نيويورك على امتداد بحيرتي إيري وأونتاريو، وسط عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة بالسفر والتسوق خلال عطلة عيد الشكر، في حين من المتوقع أن يستمر البرد القارس والثلوج الغزيرة حتى الأسبوع المقبل، مما قد يتسبب في مخاطر على مناطق البحيرات الكبرى والسهول ومنطقة الغرب الأوسط الأمريكى .

وتم إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق نيويورك، مما أدى إلى مشاكل للعديد من المسافرين الذين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم بعد عطلة عيد الشكر.

وقالت هيئة الطقس الوطنية اليوم السبت: "سوف تكون حركة السفر صعبة للغاية وخطيرة هذا الأسبوع، خاصة في المناطق التي قد تتراكم فيها عدة أقدام من الثلوج بسرعة شديدة."

وتم إغلاق جزء من الطريق السريع "آي 90" في ولاية بنسلفانيا اليوم السبت، وكذلك المسارات الغربية من طريق نيويورك السريع المتجهة نحو بنسلفانيا.

وسقط نحو قدمين (61 سنتيمترا) من الثلوج في أجزاء من نيويورك وأوهايو وميشيجان، وسُجلت نحو 29 بوصة (73 سنتيمترا) من الثلوج في أقصى شمال غربى ولاية بنسلفانيا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الهواء البارد كان من المتوقع أن يتحرك فوق الثلث الشرقي من الولايات المتحدة بحلول يوم الاثنين، مع درجات حرارة أدنى بحوالي 10 درجات عن المعدل الطبيعي.

وتم إصدار تحذير من العواصف الشتوية اليوم السبت وحتى غد الأحد للمناطق الواقعة على طول بحيرة ميشيجان. وكان من المتوقع أن يتراكم المزيد من الثلوج تصل إلى 14 بوصة في منطقة سولت سانت ماري. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن السفر قد يكون صعبا أو حتى مستحيلا في تلك المناطق.

ورغم أنه لا يُتوقع تساقط الثلوج في عمق الجنوب ، فقد انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد.