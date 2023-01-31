 توماس باخ يطرح فكرة جديدة لإقامة الدورات الأولمبية الشتوية - بوابة الشروق
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توماس باخ يطرح فكرة جديدة لإقامة الدورات الأولمبية الشتوية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 3:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 3:07 م

كشف توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أنه يرى إمكانية إقامة دورات الألعاب الأولمبية الشتوية بشكل متكرر مستقبلا في نفس الأماكن التي استضافتها من قبل، نظرا لأزمة المناخ.

وقال باخ على هامش بطولة العالم للزحافات الثلجية التي استضافتها أوبرهوف بألمانيا :"أحد الاحتمالات هو التفكير في نظام مداورة محدد."

وأضاف باخ أنه بهذه الطريقة، يمكن لمنتجعات الرياضات الشتوية التي يتوفر بها الثلوج أن تستضيف الدورات الأولمبية أو المنافسات العالمية بشكل منتظم.

وأوضح أنه بذلك، يمكن ضمان "بقاء المرافق على المستويات العالية اللازمة".


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