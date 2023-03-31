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قرعة صعبة لمنتخب شباب الطائرة ببطولة العالم في البحرين

علي البحيري
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 10:24 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 10:24 م

أسفرت قرعة بطولة العالم لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة نارية رفقة منتخبات "إيطاليا - البرازيل - المكسيك" وهي المجموعة الثانية من البطولة المونديالية.

وصعد الفراعنة لنهائيات المونديال عقب التتويج بلقب بطولة إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بتونس أغسطس من العام الماضي بعد الفوز على نسور قرطاج بنتيجة 3-1.

فيما جاءت باقي نتائج المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: "البحرين، إيران، تايلاند، تونس".

المجموعة الثالثة: "بولندا، بلغاريا، كندا، الهند".

المجموعة الرابعة: "الأرجنتين، بلجيكا، التشيك، أمريكا".

ومن المقرر، أن تقام بطولة العالم خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو 2023 في العاصمة البحرينية المنامة.

الجدير بالذكر، أن إيطاليا هي حامل لقب البطولة الماضية التي أقيمت بدولتي بلغاريا وإيطاليا بعد التغلب على المنتخب الروسي بنتيجة 3-0.


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