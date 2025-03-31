مصادر طبية: استشهاد 64 مواطنا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية يوم الأحد، باستشهاد 64 مواطنا في غارات شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ ساعات الفجر.



يأتي ذلك وسط إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء "عملية برية" في حي الجنينة برفح، واصفا الهدف منها بـ"توسيع منطقة التأمين الدفاعية في الجنوب". كما قصف موقعا في خان يونس قال إن قذائف هاون أُطلقت منه تجاه قواته.

وفي سياق التصعيد، أنذر الجيش سكان ثلاث بلدات في خان يونس بضرورة إخلاء منازلهم "بشكل فوري"، بزعم استخدامها في إطلاق النار، بحسب بيان المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا خلال 24 ساعة، وإصابة 70 آخرين، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز الطواقم عن الوصول إليهم.

وأعلن رئيس حركة "حماس" في غزة، خليل الحية مساء السبت، موافقة الحركة على مقترح جديد تسلمته من مصر وقطر، معربا عن أمله ألا تعرقل إسرائيل تنفيذ المقترح، دون الكشف عن تفاصيله.

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أنه رد على المقترح الذي تلقته تل أبيب من الوسطاء بآخر بديل، جرى تنسيقه بالكامل مع واشنطن، دون الكشف عن تفاصيل المقترحين.