اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص لإقامتهم حفلي عرس بالجيزة والمنوفية

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ألقت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص لتورطهم في إقامة حفلي عرس بالجيزة والمنوفية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بحظر حركة وتجمعات المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن أجهزة الأمن الإجراءات القانونية قِبل شخصين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة؛ لقيامهما بتجميع عدد من المواطنين بذات المنطقة وإقامة حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص بدائرة مركز الشهداء بالمنوفية؛ لقيامهم بتجميع عدد من المواطنين وإقامة حفل زفاف بجوار أحد المنازل بذات المنطقة بالمخالفة لقرار الحظر.