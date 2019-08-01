المسماري يؤكد سيطرة سلاح الجو الليبي على محيط العاصمة طرابلس

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرته بشكل كامل على المنطقة في محيط العاصمة طرابلس، ويقدم إسنادًا للعمليات البرية في كل المحاور، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأوضح المسماري -خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- أن هناك تقدمًا كبيرًا في عدد الغارات الجوية التي يشنها سلاح الجو ليلًا ونهارًا على تمركزات المجموعات الإرهابية والمسلحة، قائلًا: "تمكننا من إسقاط طائرة تركية مسيرة يوم أمس الثلاثاء، وأخرى صغيرة مخصصة للاستطلاع والتجسس اليوم الأربعاء، في جنوب العاصمة الليبية طرابلس".

وجدد المسماري، تأكيده على أن معركة تحرير العاصمة طرابلس أوشكت على الانتهاء، مشددًا على أن الجيش الليبي يقاتل بهدف الوصول إلى الدولة المدنية المبنية على الدستور، وأن الهدف الوحيد والأساسي من المعركة في طرابلس هو القضاء على الإرهاب.

كما اتهم المسماري، حكومة الوفاق الوطني بالتستر على إرهابيين مطلوبين لدى مجلس الأمن الدولي، قائلًا: "حكومة السراج تستعين بإرهابيين من عدة دول خارجية، والسراج يوظف أموال النفط لتجنيد المرتزقة الأجانب".