كيروش في بداية 2022: قد يكون عام المونديال

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هنأ البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، الشعب المصري بالعام الجديد.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «كل عام وأنتم بخير وسلام ونجاح وبالنسبة لمصر قد تكون سنة كأس عالم حان الوقت الآن لمواصلة عملنا والحفاظ على تركيزنا نحو هدفنا، أتمنى لكم كل التوفيق!».

ويخوض حاليا منتخب مصر معسكر استعدادا لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 التي ستنطلق في يناير المقبل.

ويدخل منتخب مصر في معسكر مغلق بدءًا من يوم 2 يناير المقبل، على أن تسافر البعثة إلى الكاميرون يوم 7 يناير المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.